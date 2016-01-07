Невідомі напали на групу туристів біля готелю неподалік єгипетських пірамід (відео)
14:13, 07 січня 2016Світ
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Вранці 7 січня двоє чоловіків на мотоциклі відкрили вогонь по групі туристів біля готелю Barcelo Three Pyramids, що знаходиться на шляху до знаменитих пірамід у Гізі.
Невідомі напали на тургрупу в передмісті Каїра / відео AlMasry AlYoum
Як повідомляє Reuters, напад було скоєно, коли люди сіли в туристичний автобус.
За даними єгипетських силовиків, туристи є ізраїльськими арабами.
Жертв в результаті інциденту немає.
Повідомляється, що один підозрюваний був затриманий на місці, а другого силовики заблокували в іншому районі Каїра.
Як передає РИА Новости з посиланням на місцеве арабомовне видання "Аль-Масрі аль-Яум", нападники на готель використовували не вогнепальну зброю, а петарди і салюти.
Зловмисники на мотоциклах скоїли напад на туристів / відео AlMasry AlYoum
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