Невідомі напали на групу туристів біля готелю неподалік єгипетських пірамід (відео)

14:13, 07 січня 2016
Світ
1560 0

Вранці 7 січня двоє чоловіків на мотоциклі відкрили вогонь по групі туристів біля готелю Barcelo Three Pyramids, що знаходиться на шляху до знаменитих пірамід у Гізі.

египет гиза туристы обстрел(?) у гостиницы отеля / youtube.com

Як повідомляє Reuters, напад було скоєно, коли люди сіли в туристичний автобус.

За даними єгипетських силовиків, туристи є ізраїльськими арабами.

Жертв в результаті інциденту немає.

Повідомляється, що один підозрюваний був затриманий на місці, а другого силовики заблокували в іншому районі Каїра.

Як передає РИА Новости з посиланням на місцеве арабомовне видання "Аль-Масрі аль-Яум", нападники на готель використовували не вогнепальну зброю, а петарди і салюти.

египет гиза туристы обстрел(?) у гостиницы отеля / youtube.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter