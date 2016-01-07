Невідомі напали на групу туристів біля готелю неподалік єгипетських пірамід (відео)

Як повідомляє Reuters, напад було скоєно, коли люди сіли в туристичний автобус.

За даними єгипетських силовиків, туристи є ізраїльськими арабами.

Жертв в результаті інциденту немає.

Повідомляється, що один підозрюваний був затриманий на місці, а другого силовики заблокували в іншому районі Каїра.

Як передає РИА Новости з посиланням на місцеве арабомовне видання "Аль-Масрі аль-Яум", нападники на готель використовували не вогнепальну зброю, а петарди і салюти.