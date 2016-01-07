Рівень безробіття у Єврозоні впав до показника 2011 року - Євростат

Про це повідомляє з посиланням на статистичне відомство ЄС Євростат повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожУ Бельгії затримали шістьох підозрюваних у підготовці терактів на новорічні свята

За даними Євростату, в листопаді 2015 року рівень безробіття в Єврозоні становив 10,5 відсотка, що на 0,1 відсоткового пункту менше, ніж у жовтні 2015 року. Ці дані перевершили очікування скептиків щодо перспектив одужання європейської економіки, адже це найнижчий показник із жовтня 2011 року. Прогноз рівня безробіття в Єврозоні на листопад 2015 року складав 10,7 відсотка.

Всього в 19 країнах ЄС, де використовують євро, не мають роботи 16,9 мільйона людей. Останній пік безробіття в Єврозоні припав на вересень 2013 року, коли середній рівень безробіття досяг 12,2 відсотка. Відтоді цей показник поступово скорочується.

Втім, економісти побоюються, що економічне зростання в Європейському Союзі занадто слабке, щоб відчутно вплинути на більшість безробітних в Греції, Іспанії та Португалії, а також у таких економічно потужних країнах, як Італія і Франція.

Читайте такожЗМІ: розвідка ФРН вважає небезпеку з боку ісламістів великою, як ніколи

Важливим є і той факт, що рівень безробіття в Єврозоні значно відрізняється в різних країнах. Найвищий показник у вересні 2015 року був у Греції - 24,9 відсотка, найнижчий - у Німеччині - 4,5 відсотка.