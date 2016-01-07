Відповідальність за теракт в Лівії взяло на себе ІД - ЗМІ
23:00, 07 січня 2016Світ
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Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух вантажівки в тренувальному таборі на північному заході Лівії.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал "Аль-Хадас".
Відзначається, що кількість жертв теракту становить 70 осіб, близько 200 отримали поранення.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Злітен на заході Лівії в результаті нападу на тренувальний центр поліції Аль-Джафал загинули, за різними даними, від 50 до 65 осіб.
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