Відповідальність за теракт в Лівії взяло на себе ІД - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал "Аль-Хадас".

Відзначається, що кількість жертв теракту становить 70 осіб, близько 200 отримали поранення.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Злітен на заході Лівії в результаті нападу на тренувальний центр поліції Аль-Джафал загинули, за різними даними, від 50 до 65 осіб.