Поліція Гельсінкі заявила про плани біженців повторити "кельнський сценарій"

Про це повідомляє Yle.

Опівночі в тунелі під Залізничним вокзалом зібралося близько 1000 вихідців з Іраку. За даними поліції, вони також планували напади на жінок у місті.

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Правоохоронні органи затримали кілька людей.

У поліцію було подано три заяви про домагання.

За словами заступника начальника поліції Гельсінкі Ілкка Коскімякі, поліції вдалося запобігти більш серйозним подіям завдяки профілактичній роботі, посиленню контролю і оперативного втручання.

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Раніше стало відомо, що у новорічну ніч в Кельні, переважно біля центрального вокзалу, відбулося майже 100 нападів на жінок. За попередніми даними, у них брали участь тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.

Глава поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями з арабських країн і Північної Африки. Поліція намагається з'ясувати, чи були напади організованим і заздалегідь спланованим актом.