Поліція Гельсінкі заявила про плани біженців повторити "кельнський сценарій"
Поліція Гельсінкі підтверджує зв'язок між подіями в новорічну ніч у Фінляндії і в німецькому Кельні.
Про це повідомляє Yle.
Опівночі в тунелі під Залізничним вокзалом зібралося близько 1000 вихідців з Іраку. За даними поліції, вони також планували напади на жінок у місті.
Читайте такожНапади на жінок у Кельні: поліція ідентифікувала 16 підозрюваних
Правоохоронні органи затримали кілька людей.
У поліцію було подано три заяви про домагання.
За словами заступника начальника поліції Гельсінкі Ілкка Коскімякі, поліції вдалося запобігти більш серйозним подіям завдяки профілактичній роботі, посиленню контролю і оперативного втручання.
Читайте такожУ Кельні невідомі відкрили стрілянину в ресторані, є жертви (фото)
Раніше стало відомо, що у новорічну ніч в Кельні, переважно біля центрального вокзалу, відбулося майже 100 нападів на жінок. За попередніми даними, у них брали участь тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.
Глава поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями з арабських країн і Північної Африки. Поліція намагається з'ясувати, чи були напади організованим і заздалегідь спланованим актом.