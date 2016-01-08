КНДР відновила мовлення гучномовців на кордоні з Південною Кореєю
11:55, 08 січня 2016Світ
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Північна Корея відновила мовлення гучномовців на кордоні з Південною Кореєю у відповідь на відновлення трансляції пропаганди Сеулом.
REUTERS
Про це повідомляє «Ренхап».
Раніше стало відомо, що Південна Корея відновила пропагандистське мовлення на кордоні з КНДР. Крім того, Сеул розгорнув артилерію для захисту гучномовців.
Гучномовці транслюють критичні висловлювання на адресу північнокорейського уряду.
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Чергове загострення відносин на Корейському півострові сталося після повідомлення влади КНДР, яка заявила про успішне випробування водневої бомби. Цей акт викликав протести міжнародного співтовариства, в тому числі Ради безпеки ООН, США, України, Китаю та інших держав.
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