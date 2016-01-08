КНДР відновила мовлення гучномовців на кордоні з Південною Кореєю

Про це повідомляє «Ренхап».

Раніше стало відомо, що Південна Корея відновила пропагандистське мовлення на кордоні з КНДР. Крім того, Сеул розгорнув артилерію для захисту гучномовців.

Гучномовці транслюють критичні висловлювання на адресу північнокорейського уряду.

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Чергове загострення відносин на Корейському півострові сталося після повідомлення влади КНДР, яка заявила про успішне випробування водневої бомби. Цей акт викликав протести міжнародного співтовариства, в тому числі Ради безпеки ООН, США, України, Китаю та інших держав.