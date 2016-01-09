У Бразилії протестують проти підвищення плати за проїзд в автобусах (фото)
05:27, 09 січня 2016Світ
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У Бразилії в ході масових акцій протесту відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Акції протесту у зв'язку з підвищенням плати за проїзд в автобусах пройшли у багатьох містах, в тому числі в найбільшому місті країни Сан-Паулу, де кілька груп демонстрантів почали кидати в поліцейських каміння.
REUTERS
У відповідь поліція, щоб розігнати протестувальників, застосувала сльозогінний газ і шумові гранати.
REUTERS
Три роки тому підвищення тарифів на проїзд у транспорті вже призвело в Бразилії до масштабних акцій протесту. Демонстранти також висловлювали невдоволення низьким рівнем інвестицій у громадський транспорт.
REUTERS
REUTERS
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