В Росії почали знищувати турецькі мандарини

Про це йдеться в повідомленні Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного надозору по Ставропольському краю.

Згідно з повідомленням, 8 січня в торговому комплексі ТОВ «Лента» (Желєзноводськ, смт Іноземцево) були виявлені мандарини свіжі, походженням з Туреччини. При цьому на тарі було наклеєне маркування з датою упаковки 4 січня і датою поставки 5 січня, в той час як з 1 січня даний вид продукції заборонений до ввезення на територію РФ.

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Мандарини в кількості 225,2 кілограма були вилучені і знищені "способом механічного руйнування з використанням спеціальної техніки" на полігоні «Арго» (Мінераловодський район Ставропольського краю).

Нагадаємо, Росія ввела санкції проти Туреччини 28 листопада 2015 року, відповідний указ підписав президент Володимир Путін. Згідно з постановою уряду, з 1 січня 2016 року заборонено ввезення з Туреччини овочів і фруктів, квітів, м'яса птиці і солі. Крім того, заборонені чартерні перевезення до Туреччини і скасований безвізовий режим з нею. Російським компаніям не дозволяється, за рядом винятків, приймати на роботу громадян Туреччини.

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