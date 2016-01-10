У Китаї заради дороги знесли працюючу лікарню (фото)

Як передає BBC, лікарня №4, що належить Університету Чженчжоу постраждала в результаті земельного спору.

За даними лікарів, збиток медичному обладнанню було завдано на суму 600 тисяч доларів.

"(У стіні) з'явилася зяюча діра. Пацієнт був до смерті наляканий і втік", - розповів директор відділення радіології Лю Чуньгуан, що на момент початку знесення оглядав пацієнта.

Представник лікарні Юань Фан так прокоментував знесення моргу: "Ховати тіла пацієнтів під уламками вкрай нешанобливо до покійних".

Цей випадок викликав хвилю обурення в Китаї, де примусове знесення будинків - нерідке явище.

Адміністрація міського району Хуейцзі пояснила, що кабінет комп'ютерної томографії і морг розташовувалися на землі, виділеній для розширення дороги. За твердженням влади, вони кілька разів просили лікарню самостійно знести частину будівлі, а перед початком знесення евакуювали пацієнтів.

Однак лікарня заявила, що в момент початку знесення в будівлі було три лікаря і один пацієнт. Кілька людей постраждали при спробі зупинити знесення.

У свою чергу повідомляється, що чиновник, який відповідав за роботи по знесенню будівель у Чженчжоу, після інциденту з лікарнею був звільнений.

Міська влада була звинувачена в порушенні техніки безпеки. Поліція проводить подальше розслідування.