Троє людей загинуло після авіаудару по клініці "Лікарів без кордонів" в Ємені

"Медичний центр "Лікарів без кордонів" у місті Разех (провінція Саада) сьогодні потрапила ракета. Троє людей загинули, десять поранені", - йдеться в повідомленні в офіційному "Твіттері" "Лікарів без кордонів", передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. Хто завдав удару, не повідомляється.

Читайте такожВ ООН засудили рішення Ємену про висилку свого представникаНа початку 2015 року повстанці захопили столицю країни Сану і почали наступ на південь. Через кілька місяців вони взяли стратегічно важливе портове місто Аден, після чого єменський президент втік до Саудівської Аравії.

В кінці березня очолювана Ер-Ріядом коаліція почала військову кампанію проти повстанців з метою повернення президента Хаді до влади. Іран оголосив військову операцію коаліції геноцидом. Жертвами конфлікту на даний момент стали майже 6 тис. осіб.