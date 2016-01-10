У Туреччині арештовані підозрювані у вбивстві режисера-борця з ісламістами
У Туреччині заарештовано трьох підозрюваних у вбивстві сирійського документаліста Наджі аль-Джерфа, який активно виступав проти угруповання "Ісламська держава".
Турецьке інформаційне агентство "Анатолія" повідомляє, що одного з затриманих влада вважає виконавцем злочину, а двох інших – організаторами, передає Бі-бі-сі. Точна дата початку суду поки не визначена. Також поки нічого не повідомляється і про осіб підозрюваних.
Читайте такожУ Туреччині вбито автора документальних фільмів про "Ісламську державу"38-річний Наджі аль-Джерф був застрелений серед білого дня в турецькому місті Газіантеп у грудні минулого року.
Газіантеп розташований неподалік від кордону з Сирією.
Наджі аль-Джерф і його колеги-журналісти об'єдналися в групу під назвою "Ракку вбивають беззвучно" і працювали над фільмом про злочини бойовиків "Ісламської держави" у фактичній столиці джихадистів місті Ракка і її околицях.
Документалісти самі не раз говорили, що усвідомлюють, якому ризику щодня піддають своє життя.
Відомо, що Наджі аль-Джерф встиг випустити один фільм про війну в Сирії. Він також був головним редактором газети Hentah.