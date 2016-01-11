Родичі жертв авіакатастрофи A321 в Єгипті будуть судитися з власником літака - ЗМІ

Про це повідомляє газета Известия.

Зазначається, що позов підготовлений і проти фірми, яка страхувала ризики лізингової компанії.

Позов буде поданий до суду Нью-Йорка, де зареєстрований страховик. Власник літака зареєстрований в Лос-Анджелесі. Суми позовів очікуються від 300 тисяч до 1,5 млн доларів.

Експерти відзначають, що отримати компенсацію в американському суді заявники зможуть, тільки якщо відповідні положення були в лізинговому договорі ILFC з «Когалимавіа».

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Як повідомляв УНІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа" зазнав катастрофи 31 жовтня через півгодини після вильоту з Шарм-еш-Шейха, в 100 км на південь від міста Ель-Аріш.

На борту перебували 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, всі вони загинули.

Ця катастрофа стала найбільшою в історії російської авіації. Згідно ФСБ Росії, на борту під час польоту спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до кілограма в тротиловому еквіваленті, в результаті чого літак розвалився в повітрі.

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Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава": бойовики опублікували фото бомби, яку, як вони стверджують, один з екстремістів заклав на борту літака.