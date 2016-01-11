У Швеції пропонують повернути загальний військовий обов'язок
Міністр оборони Швеції Маргот Вальстрем вважає доцільним відновлення загального військового обов'язку в країні.
Про це вона заявила у неділю, 10 січня, на конференції з оборони, передає Deutsche Welle.
"Я - серед тих, хто вітав би сучасний, гендерно рівноправний варіант загального обов'язку з військовою та альтернативною службами", - цитує слова Вальстрем інформагенція Reuters.
На думку Вальстрем, можливість призвати резервістів восени минулого року на підсилення міграційної служби допомогла б країні впоратися із великим напливом біженців з Близького Сходу. Також призовники могли б допомагати ліквідовувати наслідки стихійних лих.
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Загальний військовий обов'язковий обов'язок у Швеції було скасовано у 2010 році, однак, згідно з опитуваннями, більшість виборців хотіли б його відновлення, зазначається у повідомленні Reuters.