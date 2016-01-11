Ісламісти оголосили про створення провінції "халіфату" ІД на Філіппінах

Про це в понеділок повідомляє австралійська газета Australian, за даними якої, бойовики присягнули на вірність ватажкові угруповання ІД Абу Бакру аль-Багдаді, що діє в Сирії та Іраку, передає ТАСС.

Очолювати філіппінський "вілаєт" (провінцію) цього "халіфату" буде один з лідерів терористичного угрупування "Абу Сайяф" Існілон Хапілон.

На думку австралійського експерта Грега Бартона, події на Філіппінах свідчать про зміну бойовиками ІД своєї стратегії. "Розуміючи, що в Сирії та Іраку чекає затяжна боротьба, вони займаються пошуками альтернативних територій для своєї діяльності", - сказав експерт.

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Створення на Філіппінах "халіфату" ІД представляє велику небезпеку для самих Філіппін, інших країн Південно-східної Азії та Австралії, підкреслює газета, вважаючи, що незабаром саме австралійці можуть стати головними мішенями для терористичних атак цих бойовиків.