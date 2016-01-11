Помер легенда музики Девід Боуї

«Девід Боуї пішов з життя сьогодні в оточенні своїх рідних після 18-місячної боротьби з раком. Незважаючи на те, що багато хто захоче поділитися цією втратою, ми просимо вас поважати приватне життя сім'ї, яка зараз переживає горе», — йдеться в повідомленні.

8 січня Боуї відзначив свій 69-й день народження, випустивши новий студійний альбом Blackstar.

Девід Боуї отримав широку популярність на початку 1970-х років завдяки своїм музичним експериментам, зокрема пісні Space Oddity, випущеної в 1969 році. У 1975-му він отримав великий успіх у США з синглом Fame, написаним разом з Джоном Ленноном. Боуї також співпрацював з Queen — у співавторстві з групою він представив трек Under Pressure, що потрапив на верхівку британських і американських чартів. У 1990-х і 2000-х роках він продовжував активно експериментувати в музичних жанрах, граючи в стилях соул, індастріал, AOR і джангл. У 2002 році Боуї зайняв 29-е місце в списку «100 найвидатніших британців» за версією каналу «Бі-бі-сі». Музикант активно знімався в кіно.