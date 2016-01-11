Легенда британського року Девід Боуї (фотогалерея)

Девід Боуї - британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом п'ятдесяти років займався музичною творчістю і часто міняв імідж, тому його називають «хамелеоном рок-музики».

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При цьому Боуї вдавалося зберігати власний впізнаваний стиль, успішно поєднуючи його з актуальними музичними напрямками.

Боуї вважається новатором, зокрема, завдяки своїм роботам у 1970-х. Він вплинув на багатьох музикантів, був відомий своїм характерним голосом та інтелектуальною глибиною створених ним робіт.