Легенда британського року Девід Боуї (фотогалерея)
10:25, 11 січня 2016Світ
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Британський музикант Девід Боуї помер 10 січня на 70-му році життя.
Девід Боуї - британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом п'ятдесяти років займався музичною творчістю і часто міняв імідж, тому його називають «хамелеоном рок-музики».
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При цьому Боуї вдавалося зберігати власний впізнаваний стиль, успішно поєднуючи його з актуальними музичними напрямками.
Боуї вважається новатором, зокрема, завдяки своїм роботам у 1970-х. Він вплинув на багатьох музикантів, був відомий своїм характерним голосом та інтелектуальною глибиною створених ним робіт.
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