Британські ВПС вперше завдали ударів по ІДІЛ із застосуванням високоточних ракет Brimstone

Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, повідомляє Reuters.

За його словами, вперше в ході кампанії були використані високотехнологічні самонавідні ракети класу «повітря-земля» Brimstone.

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Довідка. Brimstone - високотехнологічна самонавідна ракета класу «повітря-земля». Розроблена міжнародним консорціумом MDBA для британських ВПС (RAF). Забезпечена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі. Крім того, є можливість лазерного наведення. Відносно невелика зона ураження дозволяє знизити супутній збиток. Надійшла на озброєння ВПС в 2005 році.