На ратифікацію до Ради подано угоду про участь України у програмі "Креативна Європа"

Відповідне розпорядження від 30 грудня 2015 р. № 1429-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між урядом України та Європейською комісією про участь України у програмі “Креативна Європа”: програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі “Медіа” програми “Креативна Європа”, вчинену 19 листопада 2015 р. у м. Києві", - йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада віце-прем`єр-міністр – міністр культури України В`ячеслав Кириленко та єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачіч підписали Угоди про приєднання України до програми «Креативна Європа».

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За словами Кириленка, «це програма у сфері культури та медіа, яка дозволяє всім митцям, артистам, людям креативного сектору брати участь у спільних із європейцями проектах». «Ми пройшли достатньо непростий процес погодження тексту, але під час цього шляху ми постійно відчували значну підтримку наших європейських партнерів», – сказав віце-прем’єр.