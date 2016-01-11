Правозахисники підозрюють РФ у причетності до загибелі 12 школярів при бомбардуваннях у Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на "Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини".

Повідомляється, що снаряд імовірно з російського літака потрапив у школу міста Айн Джара в 15 кілометрах від Алеппо. Також в результаті вибуху вбито вчителя, кілька школярів отримали поранення, в тому числі критичні.

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Як повідомляв УНІАН, у нанесенні ударів по мирних цілях ПКС Росії звинуватила міжнародна правозахисна організація Amnesty International - в їх доповіді вказується, що російські війська часто здійснюють у Сирії військові злочини. У Кремлі, МЗС і Міноборони Росії подібні звинувачення спростували, назвавши їх бездоказовими.