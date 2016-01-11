Шведська поліція приховувала факти нападів на жінок - BBC
22:29, 11 січня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Швеції звинуватив поліцію країни в тому, що вона зрадила молодих жінок, ігноруючи протягом останніх двох років повідомлення про сексуальні домагання під час Стокгольмського музичного фестивалю.
REUTERS
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Стефан Левен вимагав пояснити, чому подані заяви не реєструвалися, і чому поліція надала ці факти розголосу.
Розслідування, проведене журналістами шведської газети Dagens Nyheter і опубліковане в минулі вихідні, показало, що групи молодих чоловіків, багато з яких були іммігрантами, приставали до дівчат на фестивалі в Стокгольмі в 2014 і 2015 роках.
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Глава поліції Швеції Дан Еліассон пообіцяв провести внутрішнє розслідування з приводу цих тверджень журналістів.
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