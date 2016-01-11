Шведська поліція приховувала факти нападів на жінок - BBC

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Стефан Левен вимагав пояснити, чому подані заяви не реєструвалися, і чому поліція надала ці факти розголосу.

Розслідування, проведене журналістами шведської газети Dagens Nyheter і опубліковане в минулі вихідні, показало, що групи молодих чоловіків, багато з яких були іммігрантами, приставали до дівчат на фестивалі в Стокгольмі в 2014 і 2015 роках.

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Глава поліції Швеції Дан Еліассон пообіцяв провести внутрішнє розслідування з приводу цих тверджень журналістів.