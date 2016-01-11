Могеріні: жінки піддавалися нападам і до масової появи мігрантів

Як повідомляє Радіо Прага, про це Федеріка Могеріні сказала на прес-конференції, що відбулася після переговорів з міністром закордонних справ Чехії Лубомиром Заоралеком.

«Існують хороші і погані люди, незалежно від їх національності або походження», – впевнена Могеріні.

Також глава європейської дипломатії підкреслила, що політикам не слід використовувати для самореклами шокуючі випадки нападу на жінок, які відбувалися в Кельні в новорічну ніч.

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Свою точку зору Федеріка Могеріні озвучила тільки після виступу міністра Заоралека, який сказав: «Події в Кельні доводять, що певна кількість людей вже неможливо контролювати». Слова міністра були підтримані оплесками частини присутніх, після чого Могеріні висловила свою позицію з цього питання.

Зі свого боку, глава МЗС Чехії підкреслив, що «нікого не звинувачує, і це була надзвичайна ситуація, яка повинна послужити всім нам уроком». Обидва політика погодилися з необхідністю створення атмосфери довіри між країнами і єдності.

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