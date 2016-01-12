Німеччина повертає частину мігрантів до Австрії - BBC

04:43, 12 січня 2016
Світ
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Німеччина щоденно повертає до Австрії все більше мігрантів, починаючи з січня 2016 року.

REUTERS

Про це повідомляє BBC Україна.

"Щоденна кількість мігрантів, яких повертають до Австрії, зросла з 60 - у грудні, до 200 - у січні", - заявив речник поліції регіону Верхня Австрія Девід Фуртнер.

Багато з них не мають документів, інші не хочуть отримувати статус біженця у Німеччині, а прагнуть дістатись скандинавських країн.

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Більшість повернутих до Австрії не є сирійцями.

Атаки на жінок у новорічну ніч у Кельні, у яких звинувачують мігрантів, посилили тиск на канцлера Ангелу Меркель у питанні біженців.

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