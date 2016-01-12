Росія збирається побудувати в сирійській Латакії нову державу – Ердоган

Росія готує грунт для створення в Сирії нової держави в окрузі північної провінції Латакія. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Reuters.

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За його словами, саме з цим пов'язані атаки проти туркменів у цьому районі.

У своєму виступі в Анкарі Ердоган також звинуватив Іран у тому, що Тегеран використовує розробки в Сирії, Іраку, Ємені, щоби розширити свій вплив, і намагається розпалити небезпечний конфлікт на основі міжконфесійних відмінностей.

Зазначимо, раніше глава турецького уряду заявив, що "Росія намагається здійснити етнічну чистку на півночі Латакії, щоб змусити всіх туркменів і сунітське населення, яке не має добрих відносин з режимом президента Башара аль-Асада - УНІАН), покинути територію".

Нагадаємо, відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24. Анкара стверджує, що Су-24 увійшов в її повітряний простір.

Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції. Ростуризм заборонив туроператорам продавати путівки до Туреччини у зв'язку із загрозою тероризму в цій країні.

З 1 січня 2016 року Москва заборонила ввезення з республіки овочів і фруктів, квітів, м'яса птиці і солі. Крім того, введено заборону на чартерні перевезення та скасовано безвізовий режим.

Додамо також, що військово-повітряна кампанія РФ в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада.