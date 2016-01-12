Кремль викрили в редактурі інтерв'ю Путіна німецькому виданню Bild

У російськомовному варіанті воно більш компліментарне, у німецькому ж питання російському президенту сформульовані більш гостро, передає "Московский комсомолец".

Зазначається, що розбіжності починаються вже з першого запитання німецьких журналістів Путіну.

У російському варіанті воно звучить так: "Ми щойно відзначили 25-річчя з моменту закінчення "холодної війни". За минулий рік в усьому світі спостерігалася велика кількість воєн і криз, такого довгі роки не відбувалося. Що ми зробили неправильно?".

Німецький текст не містить жодного визнання провини європейців: його остання фраза у дослівному перекладі звучить як "так страшно щось пішло не так у відносинах між Росією та Заходом?"

Значна розбіжність спостерігається і в розмові про Крим, коли журналісти запитують Путіна про те, чи коштував півострів співпраці із Заходом.

Якщо в російському тексті на уточнювальне запитання Путіна "Що Ви маєте на увазі під словом "Крим"?" журналіст коротко відповідає "зміну кордонів", то в німецькому розгорнута репліка: "Одностороннє зрушення кордонів у Європі, світопорядок якого базується особливо на повазі національних кордонів". У російському тексті фрагмент про "європейський світопорядок" наведений нижче і без згадки про "односторонній зсув".

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Російський текст відрізняється від німецького у всій "кримській" частині. Ефектній репліці Путіна "Для мене важлива не територія і не кордони, а долі людей" у Bild передує фраза журналістів про "безцеремонно кинутий (Росією — Ред.) виклик", якої на сайті Кремля немає.

Схожа ситуація і з реплікою Путіна, який порівняв ситуацію в окупованому Криму із ситуацією в Косовому. У російському варіанті президент запитує журналіста, як світ сприйняв заяву про незалежність Косова, і отримує у відповідь коротку репліку "Після війни?". Німецька відповідь більш розгорнута: в ній інтерв'юер нагадує, що "сербський центральний уряд вів війну проти косовських албанців і вигнав їх тисячами. Це різниця".

Цікаві розбіжності спостерігаються і в питанні про Мінські угоди і конституційну реформу в Україні.

Пом'якшено й одне з останніх питань першої частини інтерв'ю. В російському варіанті опущена репліка журналістів про те, що Ангела Меркель "взяла на себе зобов'язання розширити санкції проти Росії".

У другій частині інтерв'ю спостерігається та ж проблема. Якщо в тексті Bild у питанні про співпрацю з "Великою вісімкою" йдеться про те, що "міжнародна спільнота наразі поставила Росію практично поза законом", то в російському варіанті у Путіна запитують: "Пане президент, Ви будете робити якісь кроки з відновлення формату "Великої сімки" на формат "Великої вісімки"?"

Заодно задано питання про те, "якого болю" завдало Путіну те, що він більше не може відвідувати G8.

Так само сайт Кремля обійшовся і з німецькою реплікою про Барака Обаму. В російському варіанті вона звучить нейтрально: "Як Ви сприйняли слова американського президента про Росію як регіональну державу?" У німецькому ж слова Обами про Росію охарактеризовані дієсловом зі значенням "висміювати" або "знущатися".

Не обійшлося без розбіжностей і в частині питань щодо Сирії. Якщо у німецькому варіанті журналісти говорять про те, що Башар Асад "несе відповідальність за десятки тисяч убитих, і це безперечно", то в російському репліка м'якша: "Президент Сирії Асад завдає ударів по власному населенню".

Також у російському варіанті журналісти говорять про те, що в Сирії "ми боремося зі спільними викликами", тоді як в тексті Bild цієї фрази немає.

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Розбіжності спостерігаються навіть в останній фразі інтерв'ю. На сайті Кремля журналісти дякують Путіну "за прекрасну і дуже докладну розмову", а в Bild обмежуються фразою "Дякуємо за це інтерв'ю".

Варто наголосити, що встановити, який текст - російський чи німецький - ближчий до оригіналу, неможливо: на сайті Bild є лише відео, де самі питання вирізані, а є тільки відповіді Путіна.

Також на це інтерв'ю звернув увагу журналіст Олег Шанковський, показавши обидві версії однієї з відповідей Путіна.