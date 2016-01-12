У Bellingcat поки не впевнені у винуватості усіх 20 військових РФ, внесених до списку з катастрофи MH17

Про це в інтерв'ю 112.ua розповів координатор порталу Bellingcat Ерік Толер.

За його словами, Bellingcat визначила командирів, які були на чолі російського підрозділу, керуючого "Буком", але не може з упевненістю говорити про вину всіх 20 військових. Зараз йде робота зі скорочення списку.

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"Наші дослідження ідентифікували солдатів з 53-ї бригади, які, можливо, є винуватцями трагедії MH17, але ми не говоримо виразно про вину цих людей. Ми визначили командирів бригади, які були на чолі підрозділу, керуючого "Буком". Тим самим, який був сфотографований в Україні 17 липня, в якому не вистачало однієї ракети і який повернувся в Росію на наступний ранок. Ми не можемо з упевненістю сказати про вину конкретного російського військовослужбовця у складі екіпажу, який увійшов у Сніжне 17 липня 2014 року, але ми витратили більше року, щоб визначити, хто в бригаді таким може бути, а хто не може", - говорить Толер.

Він зазначає, що крім потенційних винних Bellingcat також визначила бійців, які не могли на той час бути в районі Сніжного, звідки, як передбачається, був нанесений удар по літаку.

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"Це ті, хто був у цей час в інших місцях, на підготовці. Частина доповіді перераховує осіб, які були в конвої, який супроводжував "Бук" до українського кордону. Ми сподіваємося, це допоможе голландським слідчим у їх розслідуванні кримінальної справи, допоможе допитати російських солдатів і посадових осіб. Тільки наших доказів не достатньо, щоб відправити кого-то за грати. Але ми ніколи не ставили собі за мету, щоб робити зп слідчих. Наша мета в тому, щоб допомогти в ідентифікації людей, які, можливо, були винні, а також тих, які не могли бути винними. Для того, щоб звузити пошуковий лист, який зараз дуже великий", - заявив Толер.

Раніше УНІАН повідомляв, що експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається розслідуваннями військової тематики за відкритими джерелами, звузила список причетних до катастрофи рейсу MH17 на території України в липні 2014 року до 20 російських військових.

Нагадаємо, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, прийло до висновків, що рейс МН17 був збитий в повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.