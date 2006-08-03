Столиця Мексики паралізована

Вже четвертий день поспіль мексиканська столиця паралізована демонстраціями.

Їх проводять прихильники лідера опозиції Андреса ОБРАДОРА, який програв на президентських виборах кандидату від правлячої партії консерватору Феліпе КАЛЬДЕРОНУ. Розрив між суперниками становив піввідсотка.

Учасники акцій протесту, які А.ОБРАДОР очолює особисто, вимагають перерахунку всіх бюлетенів.

Демонстрації спричинили хаос у багатомільйонному Мехіко. Люди не можуть нормально дістатися на роботу або додому.

Чинний Президент Вінсенте ФОКС вже заявив, що акції протестів завдають шкоди економіці, але проблеми треба розв`язувати мирно, передає ICTV.