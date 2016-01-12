У Кремля немає законних підстав розміщувати ядерну зброю у Криму - представник Держдепу США

Про це він заявив у вівторок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН.

Помічник держсекретаря нагадав, що США засуджують незаконну анексію Криму Росією. "Ми думаємо, що буде недоречно і незаконно для них розміщувати ядерну зброю в Криму", - заявив Роуз.

Читайте такожКремль викрили в редактурі інтерв'ю Путіна німецькому виданню Bild

Говорячи про майбутній візит в Україну, американський чиновник зазначив, що планує обговорювати "широке коло питань, наприклад, модернізацію Центру зменшення ядерних загроз США, а також низку тем, які пов'язані з контролем над озброєнням в Європі і безпекою космічного простору".

Як повідомляв УНІАН, Роуз відвідає Київ 18-20 січня .