Обама: світ вирішує важливі питання не з Китаєм чи Росією, а з США

Про це він заявив в ході щорічного звернення до конгресу, обстоюючи думку про те, що розмови про занепад США є "перебільшеними", передають РИА Новости.

"Опитування показують, що наша репутація краще, ніж коли я був обраний на цю посаду, і коли мова йде про будь-яке важливе міжнародне питання, люди всього світу дивляться в пошуках лідера не на Пекін чи Москву — вони дзвонять нам", — заявив Обама.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Барака Обами, Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії, а США допомагають Україні захистити демократію.