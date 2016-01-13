Обама: світ вирішує важливі питання не з Китаєм чи Росією, а з США
05:53, 13 січня 2016Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що світ вирішує складні міжнародні проблеми з США, а не з Китаєм або Росією.
REUTERS
Про це він заявив в ході щорічного звернення до конгресу, обстоюючи думку про те, що розмови про занепад США є "перебільшеними", передають РИА Новости.
"Опитування показують, що наша репутація краще, ніж коли я був обраний на цю посаду, і коли мова йде про будь-яке важливе міжнародне питання, люди всього світу дивляться в пошуках лідера не на Пекін чи Москву — вони дзвонять нам", — заявив Обама.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Барака Обами, Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії, а США допомагають Україні захистити демократію.
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