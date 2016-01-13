США витрачають на армію більше, ніж вісім наступних країн разом узятих - Обама
Президент США Барак Обама наголошує, що США витрачають на армію більше, ніж вісім наступних країн разом узятих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав під час останнього свого виступу з промовою "Про стан держави" (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США за участі дипломатичного корпусу, уряду та представників судової гілки влади.
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"Сполучені Штати Америки є наймогутнішою державою на Землі... Ми витрачаємо більше на наших військових, ніж наступні вісім країн разом узяті. Наші війська є найкращою бойовою силою у світовій історії. Жодна країна відкрито на нас не нападає, або на наших союзників, тому що вони знають, що це шлях до руїни. Дослідження демонструють, що наші позиції у світі вищі, ніж коли я був обраний президентом, і коли справи доходять до дуже важливих міжнародних питань, люди з усього світу не дивляться на Пекін або Москву - вони звертаються до нас ", - наголосив Обама.