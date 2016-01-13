США витрачають на армію більше, ніж вісім наступних країн разом узятих - Обама

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав під час останнього свого виступу з промовою "Про стан держави" (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США за участі дипломатичного корпусу, уряду та представників судової гілки влади.

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"Сполучені Штати Америки є наймогутнішою державою на Землі... Ми витрачаємо більше на наших військових, ніж наступні вісім країн разом узяті. Наші війська є найкращою бойовою силою у світовій історії. Жодна країна відкрито на нас не нападає, або на наших союзників, тому що вони знають, що це шлях до руїни. Дослідження демонструють, що наші позиції у світі вищі, ніж коли я був обраний президентом, і коли справи доходять до дуже важливих міжнародних питань, люди з усього світу не дивляться на Пекін або Москву - вони звертаються до нас ", - наголосив Обама.