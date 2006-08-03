У Південній Африці випав сніг (фото)

Вперше за 25 років у найбільшому місті ПАР Йоханнесбургу випав сніг, а по всій країні встановилася безпрецедентно низька температура, передає NEWSru .

Сніг випав у південному районі Йоханнесбургу Совето і північному передмісті Сандтон, а також довколишніх містах Карлетонвіль і Вестонарія. Останній раз в Йоханнесбургу сніг випадав 11 вересня 1981 року, передає AFP.

У Блумфонтейні, столиці центральної провінції Фрі-стейт, сніг випав вперше за 12 років. Всього випало 13 сантиметрів опадів. Така кількість снігу за останні двадцять років тут реєструвалася двічі - в 1981 році і 1988 року.