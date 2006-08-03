США збираються спонсорувати опозицію на Кубі

У Конгресі США 2 серпня був представлений законопроект, який передбачає виділення протягом найближчих двох років 80 млн. доларів на підтримку демократії на Кубі.

У законопроекті сказано, що на отримання американської допомоги можуть розраховувати кубинські дисиденти, представники правозахисних організацій, журналісти, лікарі, працівники бібліотек і навіть економісти. Здійснювати фінансування передбачається як прямо, так і через міжнародні структури типу Організації американських держав (ОАД), передає NEWS.ru .

"Кубинцям буде направлений такий сигнал: Сполучені Штати підтримують вас, - сказав один з авторів законопроекту сенатор-демократ Біл НЕЛЬСОН. - Будьте готові відстояти свою незалежність".

Тим часом голова Національної асамблеї народної влади (парламенту) Куби Рікардо АЛАРКОН повідомив, що Президент Куби Фідель КАСТРО, котрий переніс операцію на кишечнику, "знаходиться в ясній свідомості і розмовляє як завжди".

За його словами, "для повного одужання КАСТРО знадобиться певний час. Він переніс складну операцію. Проте знаходиться, я б сказав, у нормальному періоді відновлення".