У Москві поліція ліквідувала народний меморіал Нємцова
У Москві знову ліквідовано народний меморіал на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту.
Про це повідомляє у «Живому журналі» активіст, муніципальний депутат від російської опозиційній партії «Яблуко» Максим Кац.
За його інформацією, в ніч на 14 січня поліція провела спецоперацію, затримавши – через хибний сигнал – двох волонтерів, які чергували біля меморіалу. Їх незабаром відпустили, але поки їх не було, прибрали з мосту всі квіти, свічки, портрети.
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Максим Кац закликав відновити меморіал, приносити туди квіти. «Будемо відновлювати стільки разів, скільки потрібно», - підкреслив активіст.
Будь-які офіційні коментарі місцевої влади та правоохоронців з цього приводу немає.
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«Партія народної свободи» ("ПАРНАС") і Демократична коаліція мають намір провести марш пам'яті Бориса Нємцова в річницю його вбивства – 27 лютого. Таку ж планує подати заявку в мерію і Комітет протестних дій.
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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.
Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язано з його політичною та державною діяльністю.
Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв - у своїх свідчення заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.