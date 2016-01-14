У Москві поліція ліквідувала народний меморіал Нємцова

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язано з його політичною та державною діяльністю.

Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв - у своїх свідчення заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.