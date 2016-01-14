У Великій Британії за найбільше пограбування в історії країни засудили "банду дідусів"

Протягом великодніх вихідних банда з трьох чоловіків проникла до сховища з сейфами в будівлі Hatton Garden, де із 73 сейфів викрали коштовності на суму близько 20 мільйонів доларів. Про це з посиланням на Reuters повідомляє ТСН.ua.

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Грабіжники пробралися в ліфтову шахту будівлі, спустилися по ній до сховища і за допомогою важкого спорядження проробили отвір в товстій бетонній стіні. Наступного дня трійця повернулася за здобиччю. Поліція змогла знайти лише третину вкраденого.

У Британії злочинців назвали "бандою дідусів", оскільки двоє злочинцям було за 70, а наймолодшому – 42 роки. Один з грабіжників - 76-річний Брайан Рідер – скористався своїм пенсійним посвідченням, щоби безкоштовно доїхати до місця злочину на автобусі.

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Він уже раніше вже був засуджений за аналогічне пограбування: у 1983 йому він розкрив сховище Brink's Mat в лондонському аеропорті Хітроу. Вирок "банді дідусів" оголосять у березні.