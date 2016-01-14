МЗС РФ: створений не під егідою ООН трибунал щодо MH17 буде "нелегітимним"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Чому ми проти створення трибуналу? Ми вважаємо, що є законні легітимні трибунали – вони створюються під егідою ООН. Всі трибунали, які створюються поза ООН, не є легітимними для тих країн, які в них не беруть участь», - сказала Захарова.

Вона заявила, що створення трибуналів до завершення розслідувань «суперечить здоровому глузду».

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Захарова заявила, що відразу після катастрофи з'явилася інформація про причетність РФ до аварії літака.

«Такий підхід свідчить лише про одне – немає бажання розібратися, що трапилося насправді, є спроба моментально зробити винними тих, кого призначили винними», - сказала вона.

Читайте такожКатастрофа Boeing 777: Нідерланди заявили про можливе створення трибуналу по MH17

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинуло 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий ракетою "Бук".

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня 2015 року на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

15 грудня посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер заявив, що спільна слідча група у складі України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії ще не визначилася з остаточним форматом трибуналу про притягнення до відповідальності тих, хто збив літак "Малайзійських авіаліній" MH17.