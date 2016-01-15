Війська Іраку вибили бойовиків ІД з кількох районів на сході країни

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на агентство Iraqi News.

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" вибиті з районів Софія, Сура і Альбу Сода в місті Рамаді. Урядові війська взяли під контроль райони Аль-Шохран і Аль-Шайї в провінції Анбар.

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З східної частини Рамаді евакуйовано понад 60 родин, які перебували в заручниках у терористів.

Під час операції в різних частинах міста були вбиті десятки бойовиків ІД, повідомило військове командування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що починаючи з понеділка авіація Франції завдала 7 ударів по позиціях бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", під час яких серед інших цілей вдалося знищити центр зв'язку ИГИЛ.