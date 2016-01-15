Туреччина депортує біженців назад в Сирію, стверджуючи, що з їх згоди - BBC

BBC опублікувала статтю, в якій стверджується, що, за словами біженців, які намагалися перебратися в Грецію, були затримані та залишаються в турецих таборах, деяких їхніх співвітчизників турецька влада змусили підписати заяви про добровільне повернення в Сирію.

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що їй відомо про такі випадки, і не виключає, що рахунок депортованим в Сирію і Ірак може йти на сотні.

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"Це абсолютно незаконно і згідно з турецьким, і згідно з міжнародним правом, тому що ви не можете примусово повертати когось туди, де їх життя і дотримання прав у небезпеці", - сказав глава представництва організації в Туреччині Ендрю Гарднер.

Видання зазначає, що звернулося до уряду Туреччини з проханням про інтерв'ю з цього питання, однак отримало відмову. У той же час влада дали письмовий коментар.

"Ми категорично заперечуємо, що будь-які сирійські біженці були депортовані з Туреччини в Сирію... УВКБ ООН інтерв'ює всіх тих, хто повертається, на кордоні, щоб переконатися, що вони їдуть в Сирію добровільно", - було сказано в ньому.

У відповідь на заперечення BBC про те, що їх джерела заявляли, що їх змусили підписати документи про добровільне повернення, влада відповіла, що "для забезпечення громадської безпеки людям з кримінальними зв'язками може бути запропоновано жити в таборі біженців, а якщо деякі особи вважають за краще повернутися в Сирію... уряд не може насильно тримати їх у Туреччині".

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У той же час BBC зазначає, що людина, яка розповіла їм про практику видворення його співвітчизників в Сирію, утримується в Туреччині насильно при тому, що немає свідчень того, що група біженців, в якій він перебував, була затримана саме за підозрою у кримінальних діяннях.

BBC зазначає, що практика примусового переміщення утримуваних у Туреччині під вартою осіб від одного центру для біженців до іншого ніяк не схожа на формулювання "може бути запропоновано жити в таборі біженців".

Видання підкреслює, що таємне утримання біженців під вартою і депортація в зону військових дій є серйозними звинуваченнями на адресу країни, яка спочатку тепло прийняла величезну їх кількість.

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