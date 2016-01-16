У Туркменістані заборонили продавати цигарки - BBC

Окрім того, у країні повністю заборонили продаж сигарет, передає BBC Україна з посиланням на тамтешні медіа.

Штраф за порушення цієї норми становить приблизно 1,7 тисячі доларів.

Джерела ВВС повідомили, що цигарки дійсно зникли з прилавків туркменських магазинів.

Незалежний портал Chrono-ТМ при цьому повідомляє про появу чорного ринку сигарет, де вартість пачки доходить до 12 доларів.

Читайте такожМінфін закликають відмовитися від просування "соціальних сигарет"

У 2011 році у країні підвищили акцизи на тютюн, а в 2013 році заборонили куріння у громадських місцях.

За даними ВООЗ, Туркменістан став країною з найменшою часткою курців у світі. Сигарети там є одними з найдорожчих у світі.

Читайте такожУ Туркменістані чиновникам заборонили купувати долари і євро - ЗМІ