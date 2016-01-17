США і ЄС зняли санкції з Ірану

Про це повідомляє Meduza.

Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якому йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.

Домовленості між Іраном і "шісткою" (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай) були досягнуті влітку 2015 року. Згідно з ними, Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій.

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Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти - це може чинити додатковий тиск на ринок, де в останні місяці склався надлишок пропозиції. Світові ціни на нафту різко впали в кінці 2015 - початку 2016 року.

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Зняття санкцій також означає, що Іран отримає доступ до приблизно 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких був обмежений.