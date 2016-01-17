В Афганістані смертник підірвав себе у натовпі: щонайменше 11 людей загинули
11:00, 17 січня 2016Світ
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Ще близько 20 отримали поранення.
В Афганістані смертник підірвав себе біля резиденції політика / Google Maps
Внаслідок атаки смертника в Джалалабаді неподалік від будинку місцевого афганського чиновника загинули щонайменше 11 людей і ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє The Times of India.
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За інформацією Reuters, смертник підірвав себе в натовпі, який зібрався, щоб відсвяткувати звільнення сина чиновника, який був у заручниках у угруповання "Талібан".
Цей теракт відбувся усього через два дні після нападу на афганське консульство в Пакистані.
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