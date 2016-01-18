Франциск став третім папою, який відвідав синагогу в Римі - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Головний рабин Риму Рікардо Ді Сеньї заявив, що цей крок папи слід розглядати як ознаку того, що стосунки між католиками і юдеями поліпшуються.

Потепління між представниками двох релігій намітилося 30 років тому. Тоді, у квітні 1986 року, Велику синагогу відвідав Іван Павло II, ставши першим понтифіком, який переступив поріг юдейського храму.

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Потім 2010 року відбувся візит до синагоги папи Бенедикта XVI, якого також приймав Рікардо Ді Сеньї.