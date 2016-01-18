ЗМІ: У Росії стає популярною нова професія – "фахівець із санкцій"

В Сбербанку та деяких інших банках відкриті вакансії "головний фахівець відділу контролю режиму санкцій центру комплаєнс" або "провідний фахівець з контролю міжнародних санкцій", передає "Коммерсант-Деньги".

"Послуги із санкційного консультування зараз дуже затребувані, а справжніх фахівців на ринку немає",— вважає Артем Жайворонків, партнер петербурзького філії юридичної фірми Dentons.

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Він також додав, що американські юристи займаються такими питаннями десятки років, оскільки США часто вводять санкції проти різних країн, а російські корпоративні юристи тільки починають вникати в ці проблеми.

Раніше Forbes підрахував втрати "друзів Путіна" від санкцій Заходу. Так, російські бізнесмени Геннадій Тимченко і брати Ротенберг — Аркадій і Борис — на тлі санкцій Заходу змушені були позбутися деяких активів.