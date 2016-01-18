У дворі турецької школи вибухнула міна, яка прилетіла із Сирії: є загиблі

Внаслідок обстрілу, за різними даними, загинула одна або дві людини, ще кілька були поранені. Про це з посиланням на місцевих правоохоронців пише Reuters.

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"Всього вибухнули три міни. Одна – у дворі школи", - повідомляє Haberturk.

У трансляції видно тіло людини, що лежить біля входу в школу.

У той же час правоохоронці повідомляють про двох загиблих, а місцеві ЗМІ – про чотирьох поранених, в тому числі – дітей.

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Місто Кіліс знаходиться поряд із турецько-сирійським кордоном, за яким – територія Сирії, підконтрольна ІДІЛ. За час війни в Сирії турецькі прикордонні райони не раз потрапляли під артилерійський вогонь.