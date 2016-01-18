У Великобританії мігрантів будуть карати за відмову вчити англійську

Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон вважає, що необхідність вивчити англійську стане частиною стратегії запобігання екстремізму та способом боротися з ізоляцією жінок. Про це йдеться в його статті на The Times, яку цитує The Daily Mail.

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За словами Кемерона, тестувати будуть мігрантів, які прибувають в країну за подружніми візами. У разі провалу на іспиті не буде жодних гарантій, що людина зможе залишитися, навіть якщо у неї будуть діти.

Також 20 мільйонів фунтів передбачені для допомоги у вивченні мови жінкам, які ізольовані від суспільства.

"Якщо ви не говорите англійською, ваші можливості вкрай обмежені. І це стосується не тільки мусульманок", - зазначив Кемерон.

"Я не звинувачую тих, хто не говорить англійською, багато з них прибули в нашу країну з більш патріархальних спільнот. Можливо, там чоловіче населення не підтримувало їх інтеграцію. Жінки, які не можуть вийти з дому без чоловіка, зараз у нашій країні це має місце, але це неприйнятно. Це Британія. Я вважаю Британію однією з найбільш ефективних мультинаціональних демократій у світі, але подібна ізоляція тягне нас назад. Це не збігається з британськими цінностями і має скінчитись", - додав він.

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Кемерон також зазначив, що нововведення почне діяти в жовтні.