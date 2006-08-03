Ющенко і посол США обговорили ситуацію в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР обговорили двосторонні відносини України та США і висловилися за необхідність активізації торговельно-економічних зв’язків.

Як повідомляє прес-служба Президента, зазначив, В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна розглядає Євросоюз, США та Росію як своїх головних стратегічних партнерів.

Також співрозмовники обговорили політичну ситуацію в Україні. Президент виклав позицію відносно свого рішення щодо врегулювання парламентської кризи в Україні. Головним надбанням від підписання сьогодні Універсалу національної єдності В.ЮЩЕНКО назвав визначення незмінності зовнішнього та внутрішнього курсів України, її шляху реформ.

Президент та посол, крім цього, обговорили міжнародну ситуацію, зокрема, на Близькому Сході