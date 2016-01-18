У Китаї оприлюднили список "живих Будд"

До нього входять 870 осіб, всі вони - послідовники тибетського буддизму, пише ВВС-Росія.

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Як сказано в офіційній заяві, метою такого кроку є спроба виключити можливість обману, адже багато шахраїв, видаючи себе за тибетських монахів, які є реінкарнацією Будди, виманюють гроші у віруючих.

Однак скептики стверджують, що Китай таким чином просто намагається з'ясувати, хто може стати наступним Далай-ламою - духовним лідером Тибету.

За буддійським вченням, Сіддхартха Гаутама, який став Буддою, народився в 623 році до нашої ери, хоча багато вчених схиляються до думки, що він жив між 390 і 340 роками до нашої ери. Буддисти вірять в його реінкарнації.