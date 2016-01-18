У Пакистані розблокували YouTube після трьох років заборони
16:59, 18 січня 2016Світ
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У Пакистані відновлений доступ до відеохостингу YouTube, заблокованого три роки тому.
REUTERS
Заборона була введена у вересні 2012 року в результаті масштабних протестів у країні, викликаних розміщених на сайті відео, яке там розцінили як антиісламське, передає Бі-бі-сі.
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Представники телекомунікаційного регулятора країни повідомили, що блокування більше не потрібне, оскільки Google, якій належить YouTube, запустив пакистанську версію сайту.
Нова система дозволить пакистанській владі фільтрувати розміщений на сайті контент.
Місцеві активісти вітали відновлення роботи хостингу, однак деякі з них зажадали розкрити деталі угоди між Google і урядом.
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