Російська опозиція планує провести марш пам'яті Бориса Нємцова

Фотографію цього документа в Facebook опублікував лідер партії Михайло Касьянов.

У зверненні вказується, що крім «Партії народної свободи» організаторами акції виступлять «Партія прогресу», партія «Демократичний вибір», партія «5 грудня», рух «Солідарність», Комітет протестних дій, а також відомі громадські діячі та правозахисники.

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Касьянов зазначив, що маршем пам'яті організатори хочуть привернути увагу громадськості міста, всіх громадян країни до безпрецедентного за своїм нахабством і цинізмом вбивства політичного і державного діяча нової Росії».

«Ми всі зобов'язані своїми діями, спираючись на Конституцію Росії, поставити заслін в країні, де розгортається боротьба з інакомисленням, розпалюється ненависть до незгодних з політичним курсом керівництва країни», - заявив лідер партії ПАРНАС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві поліція ліквідувала народний меморіал Нємцова