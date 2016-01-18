Світовий турпотік в 2015 році виріс майже на 5%, побивши рекорд - ООН

Як повідомляє Радіо Свобода, про це свідчать дані Всесвітньої туристичної організації ООН.

Потік зріс, незважаючи на побоювання, пов'язані з безпекою. За даними організації, в 2015 році подорожували на близько 50 мільйонів туристів більше, ніж роком раніше.

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За даними організації, рівень іноземного туризму підвищився на 5% в Європі, Північній і Південній Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і знизився на 3% в низці країн Північної Африки.

Всесвітня туристична організація ООН прогнозує збільшення світового туристичного потоку в 2016 році на 4%.

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