Світовий турпотік в 2015 році виріс майже на 5%, побивши рекорд - ООН
20:47, 18 січня 2016Світ
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Світовий туристичний потік в 2015 році побив рекорд, збільшившись на 4,4%, і досяг показника в 1,18 мільярда мандрівників.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, про це свідчать дані Всесвітньої туристичної організації ООН.
Потік зріс, незважаючи на побоювання, пов'язані з безпекою. За даними організації, в 2015 році подорожували на близько 50 мільйонів туристів більше, ніж роком раніше.
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За даними організації, рівень іноземного туризму підвищився на 5% в Європі, Північній і Південній Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і знизився на 3% в низці країн Північної Африки.
Всесвітня туристична організація ООН прогнозує збільшення світового туристичного потоку в 2016 році на 4%.
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