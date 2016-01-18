У Марокко затримали підозрюваного в причетності до терактів у Парижі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявило Міністерство внутрішніх справ Марокко, підозрюваний, якого затримали у п’ятницю, 15 лютого, в одному з містечок неподалік Касабланки, також відвідував Сирію, де вступив до лав угруповання «Ісламська держава».

Унаслідок стрілянин і підривів смертників у чотирьох місцях Парижа й околиць 13 листопада 2015 року загинули 130 людей, іще понад 130 були поранені. Також загинули семеро нападників, та розшуки інших спільників досі тривають.

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Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», що найактивніше діє в Сирії та Іраку. Після цього бойова авіація Франції активно приєдналася до міжнародної кампанії повітряних ударів проти позицій угруповання в цих країнах.