За 2015 рік понад 92 тисяч осіб з Сомалі та Ефіопії втікли до Ємену, де йде війна

Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає ВВС.

Наголошується, що це один з найвищих річних показників за останнє десятиліття.

За даними організації, дві третини біженців (в основному з Ефіопії та Сомалі) прибули в Ємен після того, як у березні там почався військовий конфлікт.

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При цьому 95 людей загинули, виконуючи цей шлях.

У Ємені знаходяться більше 250 тисяч біженців. Близько двох з половиною мільйонів жителів цієї країни в результаті боїв були змушені покинути свої будинки.

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