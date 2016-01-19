За 2015 рік понад 92 тисяч осіб з Сомалі та Ефіопії втікли до Ємену, де йде війна

20:13, 19 січня 2016
Світ
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Більше 92 тисяч осіб в минулому році здійснили небезпечну подорож з Африканського рогу до Ємену.

REUTERS

Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає ВВС.

Наголошується, що це один з найвищих річних показників за останнє десятиліття.

За даними організації, дві третини біженців (в основному з Ефіопії та Сомалі) прибули в Ємен після того, як у березні там почався військовий конфлікт.

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При цьому 95 людей загинули, виконуючи цей шлях.

У Ємені знаходяться більше 250 тисяч біженців. Близько двох з половиною мільйонів жителів цієї країни в результаті боїв були змушені покинути свої будинки.

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