Ведучі "Дождя" в прямому ефірі висміяли Кадирова і "подякували" йому за життя

Лобков вибачався, знявши відео-пародію, передає ТСН.

Він нагадав глядачам про те, як блогер Адам Дікаєв родом з Чечні, вибачався за свою критику в бік російської влади, у цей момент він біг на біговій доріжці зі спущеними штаньми і кричав про свою "любов і відданість" Кадирову і Путіну.

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"Ваше високоповажносте, вельмишановний Рамзане Ахматович! Коли я безвідповідально критикував вас за вашу принципову позицію - в тому, що всі ці відступники і виродки, які називають себе "несистемною опозицією" - вони вороги народу і зрадники, я не знаю, Рамзане Ахматович, що за шайтан сподобив мене", - з іронією говорить на відео журналіст.

Ксенія Собчак теж скористалася нагодою та "попросила вибачення" у Кадирова і висловила "подяку", що той її не вбив.

"Ви кращий академік, ніж Сахаров, ви гарний, як Аполлон, і ласкавий, як Мати Тереза. Дякую, що не застрелили мене після питання про Чечню - я вам завжди, завжди буду за це вдячна. Вибачте мене, вибачте, вибачте", - сказала Собчак.

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Варто відзначити, що нещодавно, 14 січня, Рамзан Кадиров заявляв, що "представники так званої позасистемної опозиції намагаються нажитися на складній економічній ситуації, до таких людей треба ставитися як до ворогів народу, як до зрадників".

Після таких заяв глави Чечні, депутат міськради Красноярська Костянтин Сенченко назвав Кадирова "ганьбою Росії" і звинуватив його в "відбиранні у бюджетників грошей, і споруді за них палаців". Але вже на наступний день на його сторінці з'явилося відео з вибаченнями і визнанням своєї неправоти. На що Кадиров написав "я приймаю".